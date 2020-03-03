Baydilli yapımı süren çalımları inceledi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ile birlikte Kırkpınar kırsal mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlanan kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

İncelemenin ardından açıklama yapan Baydilli, "Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte Kırkpınar Kırsal Mahallemizde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan Kilitli Parke çalışmalarını inceledik. Valiliğimize bağlı YİKOB bizlere kilitli parke taşı desteğinde bulundu. Bizde ihalesine çıkarak Karaköprü'müzün nüfus olarak büyük olan mahallesi Kırkpınar'da çalışmalara başlayarak bitirdik. Karaköprü Belediyesi olarak kırsal mahallelerimizi merkezden ayırmadan hizmet götürüyoruz. Hizmetin en iyisini kırsalımızda yaparak bu mahallelerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı ekibimize ve misafirperverliklerinden dolayı kırsal mahalle muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.