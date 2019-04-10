Baydilli'den 11 Nisan mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 11 Nisan Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşun 99. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Mesajında tüm Şanlıurfalıların Kurtuluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Baydilli, kahraman ecdada layık evlatlar olmak ve onların kurtardığı bu şanlı şehri daha iyi yerlere getirmek için çalışacaklarını vurguladı. Baydilli, kutlama mesajında, "11 Nisan 1920 günü Urfa'da inancın, kararlılığın ve cesaretin vuku bulduğu, milletin kendi çabalarıyla düşmanı şehirden kovduğu kutlu bir gündür. Ecdadımızın bağımsızlık mücadelesini kazandığı bu günü her yıl olduğu gibi bu yıl da hatırlıyor ve şanlı ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun, bu uğurda şehit olanların şahadetlerini kabul etsin. Biz de bu Şanlı ecdadın torunları olarak onların düşman elinden adeta dişleriyle söküp aldığı Urfa'mızı en iyi yerlere getirmek, kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Şanlıurfa şüphesiz dünyanın en güzel şehirlerinden biridir ve biz bu güzel şehrin tüm dünyada tanınması, bilinmesi için uğraşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin 11 Nisan Şanlı Kurtuluş yıl dönümünü kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.