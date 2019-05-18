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Baydilli'den 19 Mayıs mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak gençlerin bayramını tebrik etti.


Baydilli mesajında, " 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlayan bağımsızlık mücadelesi ile birlikte başlayan mücadeleyi bugün de sürdürüyoruz. Biz necip bir millet olarak her zaman hür yaşamışız ve hür yaşama mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Bu mücadelenin en ön safında şüphesiz gençler bulunuyor. Ülkemizi gelecek hedeflerine ulaştıracak olan ferasete ve dinamizme sahip olan gençlerimizin her zaman yolunu açmalı, desteklemeliyiz. Biz de Karaköprü Belediyesi olarak gençlerin eğitimi ve sosyal yaşama katılımı için gerekli tüm desteği vermeye hazırız. İnşallah gelecek yeni neslin yani bugünün çocuklarının, gençlerinin omuzlarında yükselecektir. Ben bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, bu kutlu günü gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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