Baydilli'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Baydilli, ulusal egemenliğin 100. yılında yarının büyükleri olan çocukların mutlu olması için projeler üretmeye devam ettiklerini belirterek, bu zor süreç bittiğinde çocuklar için yeniden güzel programlar yapacaklarının müjdesini verdi. Baydilli mesajında , “23 Nisan 1920 Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluş günü olarak tarihimize geçmiştir. Bu kutlu günün 100. yılını yaşamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yıl tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs nedeniyle buruk bir çocuk bayramı geçirsek de çocuklarımız her zaman bizim geleceğe dair umutlarımızı yeşertmeye devam edecektir. Biz her zaman ifade ettiğimiz 'Çocuk gülerse dünya güler' düsturuyla çocuklarımızın daha güzel zaman geçirmesi, eğitimleri ve kültürel gelişimleri için projeler ortaya koymaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse gelecekte daha güçlü bir Türkiye onların omuzlarında yükselecektir” dedi.