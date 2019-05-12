Baydilli'den Anneler Günü kutlaması

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, anneler günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Baydilli mesajında, annelerin önemine dikkat çekerek, kendi annesinin ve tüm annelerin gününü kutladı. Baydilli, "Annelerimiz fedakarlığın ve karşılıksız sevginin en büyük örneğidir. Toplumun temel taşı olan aileyi kuran, bir arada tutan ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren annelerimiz şüphesiz kutsal varlıklardır. Anneler üstlendikleri insanı hayata getirme ve yetiştirme görevleriyle şüphesiz dünyanın en değerli ve zor işini yapmaktadır. Anneler fedakarlığın, merhametin ve karşılıksız sevginin birer timsali olarak güzelliklerin, mutlulukların en büyüğüne layıktır. Peygamber Efendimizin “Cennet Annelerin Ayakları Altındadır” hadis-i şerifinde annelerimizin yüceliği, kutsallığı gösterilmiş, onlara karşı saygı ve sevgide asla kusur etmememiz gerektiği belirtilmiştir. Bu anlamda bizim sadece anneler gününde değil, her gün annelerimizin kıymetini bilip, gerçekten onları hayatımızın ve yaşamımızın başköşesine oturtmamız gerekiyor. Bugün gidip ellerinden öpelim ve annemize sevgimizi hissettirelim. Bu vesileyle başta Şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, evlatlarıyla birlikle hayırlı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.