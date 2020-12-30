Baydilli'den çarşı esnafına ziyaret

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Ziyaeddin Akbulut Çarşısı, ucuzluk çarşısı ve aşağı çarşı esnafını ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulundu.

Baydilli vatandaşlarla iç içe olmaya, esnaf buluşmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Baydilli aşağı çarşı, Ziyaeddin Akbulut ve ucuzluk çarşılarında bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Baydilli'ye AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan ve Belediye Meclis Üyesi Mahmut İstegün de eşlik etti.

Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiren esnafın taleplerini dinleyen Baydilli, özellikle Karaköprü'de oturan esnaf ve vatandaşların taleplerini not alarak çözüm için ilgili birimlere aktarılması talimatını verdi.

Esnafın bir şehirdeki hem ticari hem de sosyal sirkülasyon için çok önemli olduğunu belirten Metin Baydilli, ilçedeki esnafı her fırsatta ziyaret edip hasbihal etmeye çalıştıklarını, bugün de aşağı çarşı esnafını ziyaret ederek hem hayırlı işler dilemek hem de taleplerini dinleyerek ilgili yerlere iletmek istediklerini kaydetti.

Baydilli, "Esnafımız dünyayı saran pandemi nedeniyle biraz sıkıntılı olsa da kısmetleri için çabalıyorlar. Sağ olsunlar bizleri de misafirperverlikle karşıladılar, sıkıntılarını dile getirdiler. Biz elimizden geldiğince esnafımızın sıkıntılarını giderme adına yapabildiğimizi yapacağız, onun dışındaki talepleri ilgili yerlere ulaştıracağız" diye konuştu.