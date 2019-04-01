Baydilli'den Karaköprü'ye teşekkür

31 Mart yerel seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Mevcut Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yeniden başkan seçildi. Yaklaşık 2 aydır tüm teşkilatlarıyla birlikte seçim çalışmalarını yürüttüklerini ve Karaköprü'de çalmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmadıklarını belirten Baydilli, bu zaferi kendisinin değil Karaköprü'nün kazandığını aktardı. Kaaköprü' de yeni bir sayfa açacaklarını belirten Baydilli, "Bugünden itibaren Karaköprü için yeni bir sayfa açıyoruz. Desteğini ve duasını bizden esirgemedi biz de onlara layık olmak için çok daha fazla çalışacağız ve hizmetlerimizle Karaköprü'müzü kalkındıracağız Allah'ın izniyle. Karaköprülü hemşehrilerimiz her zaman feraset sahibidir, doğrunun yanındadır, hizmetin yanındadır. İnşallah biz de onları mahcup etmeme adına merkezden kırsala tüm mahallelerimize hizmet edeceğiz, çalışacağız. 195 bin nüfusun belediye başkanı olarak her bir vatandaşımızın gönlüne girmek için, mutlu bir şekilde bu ilçede yaşamasını sağlamak için gerek projelerimizle gerekse asıl görevimiz olan hizmetlerimizle ilçemizi marka şehir haline getireceğiz. Ben seçim süreci boyunca bize teveccüh gösteren, dualarını ve desteklerini esirgemeyen, bize inanan tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra kalkınan ve modern bir Karaköprü'yü oluşturacak hizmetleri yapmamız için Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.