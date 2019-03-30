Baydilli'den seçim mesajı

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, “18 Ocak tarihinde adaylığımız Genel Merkezimiz tarafından açıklandı ve o günden beri tüm teşkilatımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızın arasındayız. İki ayın üzerindedir devam eden seçim çalışmalarının sonuna geldik ve artık yarın vatandaşlarımız sandığa gidip kararını verecektir. Benim Karaköprü'de yaşayan ve Şanlıurfa'daki vatandaşlarımdan istirhamım sandığa gidip oylarını kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleridir. Bunun yanında seçim bir demokrasi yarışıdır, belediye başkanlığında da muhtarlıkta da vatandaşlardan en fazla oyu alan aday kazanacaktır. Sonuç ne olursa olsun olaysız, sıkıntısız ve kardeşçe bir seçim olmasını diliyorum. Tüm Karaköprülü hemşehrilerime bugüne kadar göstermiş oldukları desteklerden ve seçim dönemindeki yoğun teveccühlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.