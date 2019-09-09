Baydilli'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayarak yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Baydilli mesajında, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı'na başlamanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Ben de bir veli olarak çocuklarımla birlikte bu heyecanı yaşıyorum. Bir ülkenin geleceğini ancak ve ancak eğitimli, bilinçli gençler şekillendirir. Yarının büyükleri olan çocuklarımız eğer iyi bir ilim ve irfanla şekillenirlerse gelecekte ülkemizin refahı, insanlarımızın mutluluğu için çalışacaklardır. Bu yüzden eğitimde kaybedilecek bir fert yoktur düsturuyla tüm çocuklarımızın iyi bir eğitimden geçmesi için çalışmalıyız. Dinimiz İslam'ın ilk emri ‘Oku' olduğu için okuyup anlamaya ve en güzelini yapmaya çaba sarf etmeliyiz. Çocuklarımızı da bu emir üzere yetiştirmeli ve iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın alacağı iyi eğitim gelecekte ülkemizin çok daha iyi bir seviyede olmasını sağlayacaktır. Tüm öğretmenlerimizin ve sevgili öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.