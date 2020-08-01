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Bayram gezisi kazayla bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine ailesi ile birlikte bayram tatilinde gezmeye gelen kadın, otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine ailesi ile birlikte bayram tatilinde gezmeye gelen kadın, otomobilin takla atması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana geldi. Mukkades A., eşi ve 3 çocuğu ile birlikte bayram tatilinde Halfeti ilçesine gezmeye geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada anne Mukkades A. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan eşi ve 3 çocuğu ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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