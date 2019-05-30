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Bayram heyecanı alışveriş tezgahlarına yansıdı

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi Akçakale’de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşları alışveriş heyecanı sardı.

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşları alışveriş heyecanı sardı. Vatandaşların esnafların tezgahlarına akın etmesi ilçeye hareket getirdi.


Özellikle Atatürk Mahallesi'nde açılan tezgahlarda hareketlilik yaşandı. İlçe merkezi ve köylerden çoluk çocuğu ile alışverişe çıkan vatandaşlar hareketliliği artırdı. Esnaflar ise müşteri çekebilmek için yüksek sesle kampanyalarını vatandaşa duyurmaya çalıştı. Giyim tezgahlarında büyük bir rekabet yaşanırken, bayram alışverişleri esnafın ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Geçen yıla oranla fiyatlarda herhangi bir artışın olmadığını belirten bazı esnaflar, indirim yaptıklarını ve Akçakale halkını alışverişe beklediklerini dile getirdi. Vatandaşları tezgahına çekmeye çalışan esnaflardan İbrahim Can, herkes ucuza giyinsin diye tişört ve pantolonların fiyatını 5 liraya indirdiklerini dile getirdi.


Pazarda en renkli sima ise babasına yardımcı olmaya çalışıp sandalet pazarlayan küçük kız oldu. Tüm gücüyle bağıran minik kız, usta pazarcı esnafını aratmadı.

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