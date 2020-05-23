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Bayram kısıtlamasında polis uygulamaları devam ediyor

Korona virüsü salgını nedeniyle Şanlıurfa’da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle Şanlıurfa'da başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde polis uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.


Korona virüsü salgını nedeniyle başlayan dürt günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa'daki polis uygulamaları devam ediyor. Kontrol noktalarında gelen araçları durduran polisler, bekçilerle birlikte araçtakilerin izinleri olup olmadığını sordu. İzinleri olanlar bırakılırken olmayanlara ise cezai işlem uygulandı.

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