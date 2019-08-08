Bayram öncesi vatandaşlar sahte para konusunda uyarıldı

Hayvan pazarını gezen polisler, vatandaşları uyaran el broşürleri dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yoğun alışverişlerin yapıldığı bölgelerde vatandaşları sahte para konusunda uyardı. KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede meydana gelebilecek sahte para konularının ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. KOM Şube Müdürlüğü görevlileri “Türk Lirası Tanıtım Rehberi” broşürleri dağıtılarak, vatandaşları sahte para konusunda daha duyarlı olmaları, şüpheli bir durum karşısında 155 polis imdat hattını aramaları konusunda bilgilendirdi.