Bayramda Bozova'yı gül kokuyor

Belediye Başkanı Suphi Aksoy'un talimatları doğrultusunda, Bozova Belediyesi Ramazan Bayramı öncesinde kent merkezindeki tüm camileri, bayram günü ise cadde ve sokaklara gül kokusu sıktı. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “Bayramın ilk saatlerinde ekiplerimizce ilçenin dört bir tarafından mis kokular gelsin diye gül suyu kokusu yaydık. Rahmeti, bereketi ve mağfireti ile geride bıraktığımız 11 ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken, ilçe merkezimizdeki tüm camiler başta olmak üzere cadde ve sokaklarımızı gül kokuları ile adeta yıkadık. Halkımızın talep ve isteklerini her zaman yerine getirmenin de ayrıca sevincini yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının başta İslam alemi olmak üzere ülkemize, milletimize ve ilçemize huzur, sağlık ve sıhhat getirmesini diliyor. Tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutluyorum” diye konuştu.