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Bayramı namazı sosyal mesafeli ve maskeli kılındı

Peygamberler diyarı Şanlıurfa’da sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kurban Bayramı namazını kılan vatandaşlar, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgının bitmesi için dua etti.

Peygamberler diyarı Şanlıurfa'da sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kurban Bayramı namazını kılan vatandaşlar, tüm insanlığı etkileyen korona virüs salgının bitmesi için dua etti.


Ramazan Bayramı'nda korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında camilerde bayram namazı kılamayan ve bayramı evlerinde geçiren vatandaşlar, bu bayramda sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kurban Bayramı namazını kıldı. Bayram namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, sabahın ilk ışıkları ile birlikte camilere akın etti. Şanlıurfalılar, her bayram olduğu gibi bu bayramda Balıklıgöl Dergah Camii ve Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Camii içerisinin namaz saatinden önce dolmasından dolayı vatandaşlar cami avlusuna serdikleri hasırlar üzerinde namaz kıldı.

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