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Bayramın son günü Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğradı

Kurban Bayramı’nın son günü Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı'nın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.


Tarihi ve turistik güzelliğiyle dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki Balıklıgöl, bayramın son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere birçok ilden Şanlıurfa'ya gelen binlerce ziyaretçi, Balıklıgöl'ü gezdi. Burada balıklara yem atan ziyaretçiler, dua edip hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi.


Bayramın son gününde Şanlıurfa'ya gelerek, Balıklıgöl'ü gezen ziyaretçiler, mekanın doğal güzelliğine hayran kaldıklarını belirtti.

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