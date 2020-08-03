Bayramın son gününü Balıklıgöl'de geçirdiler

Bayramın son günü Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Balıklıgöl, ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar, Balıklıgöl'e akın etti. Gezilerine Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiğine inanılan mağarayı ziyaret ederek başlayan vatandaşlar, satıcılardan balık yemi alarak, balıkları besledi.

Sıcaktan bunalan çocukları suyla serinlettiler

Aileleri, Balıklıgöl'de gezen ve sıcaktan bunalan çocukları suyla serinletti. Çocukların başına plastik şişe ile su döküldü. Balıklıgöl platosunu gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

Bayramın son gününü fırsat bilerek Balıklıgöl'e geldiklerini belirten Halil Kılıç, "Bayramın son günü olduğu için çocuklarımızı gezdiriyoruz. Burası turistik bir alan olduğu için devamlı geliyoruz. Balıklıgöl ziyareti sonrası Eyyüp peygamber makamına ziyarete gideceğiz. Koronadan korkuyoruz ama çocuklarımız hava almak için gezmek istiyorlar o yüzden geziyoruz” dedi.

Misafirlerini Balıklıgöl'e gezmeye getirdiklerini belirten Hasan Açmaz da, “Bayramın son gününde Balıklıgöl'e geldik. Misafirlerimiz gelmişti. Elimizden geldiği kadar sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Diğer vatandaşların da bu sosyal mesafeye dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum. Ben de sosyal mesafeye dikkat ederek misafirlerimizi gezdiriyorum” şeklinde konuştu.