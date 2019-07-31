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BBP binasından hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’da aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) il binasının da olduğu toplam 16 iş yeri, 5 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da aralarında Büyük Birlik Partisi (BBP) il binasının da olduğu toplam 16 iş yeri, 5 ev ve 1 otomobilden hırsızlık yapan şahıs polis tarafından yakalandı.


Şanlıurfa'da önceki gün BBP İl Başkanlığı binasında meydana gelen hırsızlık olayının zanlısı polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayını F.D. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan şahsın otomobilinde yapılan aramada, çaldığı malzemeler ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Daha önce işlediği bir suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlenen şahsın BBP Şanlıurfa il binasının yanı sıra 16 iş yeri, 5 ev ve bir otomobilden yapılan hırsızlığın faili olduğu tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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