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Bebek arabasından düşen çocuk güvenlik kamerasında

Şanlıurfa’da bebek arabasından düşen çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da bebek arabasından düşen çocuk güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde yaşandı. Görüntülerde küçük bir giyim mağazasında bebek arabasında çocuğunu bırakan anne ayakkabı baktı. Bebek arabasındaki çocuk da bir anlık dalgınlıkla yüzüstü yere düştü. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğunun düştüğünü gören anne çocuğunu kucağına alarak teselli etti.

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