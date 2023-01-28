Bekçilerin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bekçilerin durdurduğu şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devriye görevi icra eden mahalle bekçileri, 1010'uncu cadde üzerinde durumundan şüphelendikleri Y.Y. isimi şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan bekçiler, 92 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olay yerine çağrılan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.