Belediye alacaklarında son başvuru tarihi 3 Temmuz'a uzatıldı

Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamada, 11 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'nda daha önce 31 Mayıs 2023 olarak belirtilen son başvuru, bildirim ve beyan süresinin, 26 Mayıs 2023 tarih ve 7300 sayılı cumhurbaşkanı kararı ile 3 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan açıklamada, mükelleflerin 31.12.2022 tarihinden önce Eyyübiye Belediyesi'ne olan emlak, ilan reklam ve çevre temizlik vergilerine ait anapara ve gecikme faizi ile her türlü ceza ve zamların yapılandırma çerçevesinde olduğu, gecikme cezalarının yüzde 90'a varan oranda silineceği ve borç yekûnunun taksitle ödenme fırsatı bulunduğu ifade edildi. Borç yapılandırmasına 3 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek olan mükellefler, yapılandırma çerçevesindeki ilk taksit ödemelerini ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapmak zorundalar. Daha önceden yapılandırmaya başvurup taksitlendirme yapmış olanlar da birinci ve ikinci taksitlerini Temmuz 2023'te ödeyecekler. Eyyübiye Belediyesi borç yapılandırma başvurularını, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki merkez binada, Ahmet Bahçıvan İş Merkezi alt katında ve vezne hizmetlerinin sunulduğu diğer yerlerde kabul ediyor.