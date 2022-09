Belediye Bahçesi yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle eski belediye binasının yerine yapılan belediye bahçesi Şanlıurfa'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin uğrak yeri oldu.

Kente nefes aldıran projelerle yeşil alan sayısını her geçen gün artıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, eski hizmet binasının yıkımını gerçekleştirerek alanı yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sundu. Her gün yüzbinlerce insanın kullandığı Atatürk Bulvarındaki Belediye Bahçesini tamamlayarak Şanlıurfalıların hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yeşil alan sayısını artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün belediye bahçesini “Kuşların cıvıltısına, çocukların sevincine, yaşlıların dinlenmesine, gençlerin sohbetine hediye ettik” ifadelerini kullandığı belediye bahçesi yemyeşil görüntüsüyle her yaştan vatandaşın beğenisini kazandı. Belediye bahçesi içerisinde yapılan dijital sinema salonu ise binlerce vatandaşı ücretsiz olarak sinemayla buluşturdu. Eski Belediye hizmet binasının yeşil alana dönüştürülmesiyle millet hanı görünür hale gelirken şehrin göbeğindeki betonarme yapı da ortadan kaldırılmış oldu. Vatandaşların gönül rahatlığıyla dinlenebileceği belediye bahçesi, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin de uğrak mekanı haline geldi.

Kızılay meydanı, kızılkoyun nekropolleri, kale eteği, kültür ve turizm yolunda çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehri Belediyesi, kentin tarihi güzelliklerini ön plana çıkarmaya devam ediyor.