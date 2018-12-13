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Belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybetti

Belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybettiAnkara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT),Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim olduğu öğrenildi.

Belediye başkan aday adayı tren kazasında hayatını kaybetti


Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin (YHT),Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden birinin HDP Bozova Belediye Başkan Aday Adayı Yusuf Yetim olduğu öğrenildi. Yetim'in HDP 27. dönem Şanlıurfa milletvekili adayı da olduğu fakat seçimleri kazanamadığı bildirildi.

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