Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'dan Öğretmenler Günü mesajı

Mesajında, öğretmenlerin bugünün çocuklarını, gençlerini yarınlara hazırladığını, gelecek nesillerin mimarı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, “İnancımız der ki ‘Bana bir harf öğretenin bin yıl kölesi olurum.' Bu öğreti hep önümüzde yol gösterici olmuş, bize öğrendiklerimizle aldığımız yolda öğreticilerimizi yani, öğretmenlerimizi vefa ve hürmetle anmaya sevk etmiştir. Mesleğini kutsal bildiğimiz, saygıdeğer öğretmenlerimizin günü, onların emeklerini hatırlamada, hak etikleri vefayı görmede farkındalık oluşturan önemli bir gündür. Çocuklarımızın ve gençlerimizi eğitilerek geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, ülkemizin de geleceğine yön vermektedir. Bu vesile ile geleceğimizi inşa ederek çocuklarımızı, en iyi şekilde yetiştiren, elleri öpülesi, fedakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.