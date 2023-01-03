Belediye başkanı halk ekmek büfesinde satış yaptı

Ekmeğin 2 lira 50 kuruştan satışa sunulduğu halk ekmek büfesinde ekmek satışı yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ekmek fiyatının her zaman piyasanın altında olacağını söyledi.

Şanlıurfa'da dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen halk ekmek projesinde deneme üretiminin ardından Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda seri üretim başladı. 100 bin Ekmeğin üretildiği halk ekmek fabrikasında tamamen hijyenik şartlarda son teknoloji makinalarla üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine kurulan büfelerde 2 lira 50 Kuruş'tan satışa sunuldu. Beyazgül, ekmek büfelerini ziyaret etti. Atatürk Bulvarındaki halk ekmek Büfesine giden Beyazgül, ekmek almaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek ekmek satışı yaptı.

“Ucuz ekmekte hem halkımız hem de biz mutluyuz”

Dar gelirli vatandaşların ekmeğe daha ucuza ulaşmasını sağlamak adına kentte Halk Ekmek Fabrikasıyla günlük 100 bin ekmek üretiminin başladığını anlatan Beyazgül, “1 Ocak 2023'te seri üretime geçeceğimizi vaat etmiştik ve Halk Ekmek üretimimiz başladı. Büfelerimizde satışlarımız başladı. Sadece bir büfemizde bir günde 2 bin 300 ekmek satışı yapıldı. Halk Ekmeğimiz artık birçok sofra ile buluştu ve bir mutluluğa ortak olduk. Halk Ekmek Fabrikamızda günlük 100 bin ekmek üretimi yapıyoruz. Kendi oluşturduğumuz büfelerden satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Halk Ekmeğimiz 2.50 liradan satışa sunuldu. Her gün 2-3 defa sofraların kurulduğunu düşünürsek kalabalık dezavantajlı insanlarımıza az da olsa katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında olmamasına rağmen halk ekmek vatandaşlarımızın talebiydi ve halkımızın taleplerini yerine getirerek Halk Ekmek Fabrikasını kurduk. Fabrikamızda 100 bin ekmek üretimi ile halk ekmek halkımızla buluşuyor. 1 Ocak'ta başladık ve hedefimiz 35 büfeden satışa sürdürmektir. Satışlarımız özellikle dezavantajlı bölgelerden oluşuyor ve bu bölgelerde satışlarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu yanıtlar alıyoruz ve bu bizleri çok mutlu ediyor. 2.50 liradan satışa sunulan Halk Ekmeğimizi vatandaşlarımız avantajlı bir şekilde almaya devam edeceklerdir. Ekmeklerimiz her zaman piyasadan aşağı rakamlarla satışa sunulacaktır'' dedi.

Şanlıurfa'da satışa sunulan büfelerden Halk Ekmek alan vatandaşlar, ucuz ekmek satışının yapılması nedeniyle mutlu olduklarını ifade ettiler. Özellikle kalabalık aileler olduklarını anlatan vatandaşlar fabrikanın kurulmasından ve ucuz ekmeğin satışa sunulmasından dolayı Beyazgül'e teşekkür etti.