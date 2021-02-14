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Belediye Başkanı korona aşısı oldu

Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Ekinci "bilim kurulu tavsiyesi üzerine bugün Viranşehir Devlet Hastanesine gidip korona virüs aşısı oldu. “Bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız aşı olmaya davet ediyor. Randevularını alsınlar, mutlaka aşılarını yapsınlar. Aşı demek sağlık demek, aşı demek bu ilet hastalığı def etmek demek. Hamdolsun ülkemizde aşımız var, hastanemiz de var. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasınlar ve belirlenen tarihlerde gelip aşılarını yaptırsınlar. Asılsız haberlere asla itibar göstermesinler. Bu vesile ile minnet duyduğumuz sağlık personeline teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

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