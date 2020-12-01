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Belediye başkanı koronaya yakalandı

Şanlıurfa’nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin korona virüs testi pozitif çıktı.


Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli korona virüse yakalandı. Baydilli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.


Baydilli paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, tedbir amacı ile yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle bu süreci inşallah atlatacağız. Tüm hastalarımıza dua eder, dua beklerim inşallah” ifadelerini kullandı.

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