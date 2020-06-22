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Belediye başkanı Kuş 1 günde 14 mahalle dolaştı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürdü.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sabahın erken saatlerinde başladığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerini hafta sonu mesaisinde de kırsalda sürdürüyor. İlçeyi adeta karış karış dolaşıp, vatandaşlarla bir araya gelen Kuş, hem çalışmaları yerinde inceliyor hem de talepleri dinliyor. Kuş, hafta sonu mesaisinde de kırsala çıkarma yaptı. Kuş, kırsal mahalle çıkarmasında, bir günde 14 mahalle ziyareti yapıp hem çalışmaları inceledi hem de bölge sakinleri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelip istişarelerde bulundu. Sırasıyla, Yardımcı, Kubacık, Vergili, Dolutepe, Küpeli, Büyükdüzlük, Olgunlar, Bakışlar, Umuroba, Akmeşhet, Karaali, Beşat, Akören, Mihraplı mahallelerini dolaşan Kuş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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