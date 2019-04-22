Belediye Başkanı Kuş atık toplama merkezini inceledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Yenice mahallesindeki katı atıkların elektrik enerjisine dönüştüğü katı atık bertaraf merkezinde incelemelerde bulundu. Katı atık bertaraf merkezinde açıklama yapan Kuş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte çöp merkezini ziyaret ettik. Bu alanda çok ciddi kokular var ve bu bölgede yaşayan mahalle sakinleri kokudan çok ciddi manada rahatsızlık duyuyorlar. İncelemelerde bulunduk. Yetkililer bizlerden 15 gün müsaade istediler. İnşallah kötü kokular bertaraf edilecek. Şimdiden çalışmalara başladılar. Kokunun giderilmemesi halinde son bir ziyarette bulunacağız. Kararlılığımızı göstereceğiz. Eyyübiye'yi kötü kokulardan kurtarmamız lazım. Çocuklarımız, amcalarımız, ablalarımız bu kötü kokulara layık değiller. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Onlar rahat olsunlar" diye konuştu.