Belediye Başkanı Kuş park çalışmalarını denetledi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Selçuklu Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasına gelen parkta incelemelerde bulundu. Alanda süren sert zemin işlemi, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları ve prizma işleminin tamamlanmasının ardından çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.7 dönümlük alanda, yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, kamelya ve oturma grupları ile vatandaşların hizmetine sunulacak. İlçede hizmetin her alanda süreceğini aktaran Kuş, “1 Nisan itibari ile Park ve Bahçeler ekibimiz hummalı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor ve şuan itibari ile 17 parkı Eyyübiye'ye kazandırmış bulunmaktayız. Şu anda Selçuklu mahallemizdeyiz. 7 dönümlük bir alanımız var ve burası da işgale uğrayacaktı. Ama biz dik duruşumuzu sergiledik ve kamu malını vatandaşların hizmetine sunduk. İnşallah bir haftaya kadar buradaki çalışmalarımız bitecek ve Selçuklu mahallemize bu parkımızı kazandırmış olacağız. Bugünden sonra da sadece Selçuklu mahallemize değil 168 mahallemizde boş bulduğumuz alana park yapacağız inşallah. Eyyübiye'nin en büyük sıkıntısı yeşil alanlar. İnşallah 5 yıl boyuncu Eyyübiye'ye biraz öncede ifade ettiğim gibi boş bulduğumuz her alanı yeşil alan olarak kazandıracağız. İnşallah yeşil Eyyübiye yapacağız. Bunu birlikte yapacağız. Çok çalışıyoruz ve Eyyübiye için gece gündüz demeden de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.