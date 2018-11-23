Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'den Öğretmenler Günü mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yayımladığı mesajında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladığını belirterek, "Öğretmenler, insanlığı aydınlık yarınlara taşıyan adsız kahramanlardır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, ülkemizin de bu vesileyle geleceğine yön vermektedir. İnsanoğlunun hayatında İlkokuldan başlayan öğretmenlik mesleği emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, öğreten ve öğrenen arasında güven ve sevgi ilişkisine dayanan bir meslektir. Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de gençlerimizin, öğrencilerimizin gelişmesi ve gelecek kuşaklarda topluma iyi birer birey olmaları için çalıştıklarını ve bu uğurda emek harcadıklarını gözlemleyerek geleceğin inşası için emek sarf etmektedirler. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, hayatlarını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.