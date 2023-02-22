Belediye başkanından emlakçılara ‘kira' uyarısı

Baydilli, deprem sonrası hasarlı evlerinden çıkmak zorunda olan vatandaşlar için emlakçılardan kiraların yükseltilmemesi uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden Şanlıurfa'da ciddi anlamda etkilenirken, birçok yapıda hasar oluştuğu için bazı vatandaşlar evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Vatandaşların barınma sorununu çözümüne katkı sağlamak için başlatılan "Evim yuvam olsun" projesi çerçevesinde Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede faaliyet gösteren emlakçılarla toplantı gerçekleştirdi. Karaköprü İlçe Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu ciddi bir felaket atlattıklarını ve bu felaketin getirdiği sıkıntıların çözümü için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade etti. “Evim yuvam olsun" projesinin depremzede vatandaşların barınma problemlerinin çözümünde ciddi katkısı olacağını belirten Kaymakam Kılınçoğlu, bu konuda emlakçıların ve ev sahiplerin hassasiyet göstermesini isterken, bu durumdan faydalanıp fahiş zamlar yapan ev sahipleri ve emlakçılara cezai yaptırım uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise depremlerin ciddi hasarlar bıraktığını hatırlatarak bunun altından kalkmak için hep birlikte dayanışma içerisinde olunması gerektiğini kaydetti.

Kaymakam Kılınçoğlu ve Baydilli gösterdikleri hassasiyet için emlakçılara teşekkür etti.