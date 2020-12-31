Belediye başkanından sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Balıklıgöl Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla buluştu. Pandemi sürecinde yoğun emek sarf eden sağlık çalışanlarına karanfil ve tatlı ikram edildi. Başhekim Dr. Eyyüp Şelli ve hastane yönetimiyle de görüşen Kuş, sağlık çalışanlarının zor şartlar altındaki üstün mücadeleleri nedeniyle teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının bu zor süreçte büyük emek harcadıklarına şahit olduklarını belirten Kuş, “Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Pandemi döneminde en çok yıpranan, en çok fedakarlık gösteren arkadaşlarımız sizlersiniz. Ben şahsım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu hizmetinizden dolayı Ahirette de emeğinizin karşılığını almayı nasip eylesin. Tabiri caize bir savaş içerisindeyiz ve bu savaş içerisinde en önde olanlar sizlersiniz. Allah sizlerden razı olsun. Savaştakilerinin duası makbuldür, sizlerden dua bekliyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.