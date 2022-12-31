Belediye başkanından zincir marketlere denetim

Gerçekleşen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konularak, zincir marketlere ceza kesildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, zabıta müdürlüğü ekipleriyle zincir marketlere yönelik denetim yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren denetime başlayan Soylu ve zabıta ekipleri, zincir marketleri tek tek denetledi. Marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinde etiket kontrolü yapıldı. Soylu, fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, ürünlerin son tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceleyerek, denetim gerçekleştirdi.

“Vatandaşlarımızın mağduriyetlerine asla müsaade etmeyeceğiz”

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Soylu, “Arkadaşlarımızla birlikte özellikle zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki tüm marketlerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bizler Ceylanpınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekip arkadaşlarımız her gün farklı zaman dilimlerinde denetimlerini sürdürüyor” dedi.

“En iyi kazanç helal kazançtır”

Soylu, “Bugün denetimlerimiz sırasında özellikle fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, ürünlerin son tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünlerde incelemeler yaptık. Bir eksiklik, bir yanlışlık tespit ettiğimizde de idari işlem başlatıyoruz. Bütün market sahiplerine ve bütün market yetkililerine şunu söylemek isterim ki en iyi kazanç helal kazançtır” ifadelerinde bulundu.

Gerçekleşen denetimlerde 2 zincir markette tarihi geçmiş ürünlerin yanı sıra raf ve kasa fiyat arasındaki uyuşmazlıklar tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el koyarak imha eden zabıta ekipleri, 2 zincir markete cezai işlem uyguladı.