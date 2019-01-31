Belediye başkanının acı günü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un abisi Hacı Yahya Demirkol hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un abisi Hacı Yahya Demirkol hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un 68 yaşındaki abisi Hacı Yahya Demirkol, tedavi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti. Bu sabah hayatını kaybeden Demirkol için Harrankapı Camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından cenaze Harrankapı Mezarlığında defnedilecek.
Demirkol'un kalp ve akciğer rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.