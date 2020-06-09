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Belediye başkanının korona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık korona virüse yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık korona virüse yakalandı.


Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran Bayık, “Değerli dostlar ve hemşerilerim, yaptırdığım Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen” ifadelerini kullandı.


Bayık, Şanlıurfa merkezde tedavi altına alındı.

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