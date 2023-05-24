Belediye çalışanlarına 20 bin TL'lik deprem desteği

Deprem bölgesinde yer alan kentlerdeki belediye çalışanlarına 12 bin Türk Lirası yardım yapılması yönünde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmıştı. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Adem Şıltak ile bir araya gelerek ek bir protokole imza attı. 334 işçiyi yakından ilgilendiren ek protokol ile işçilere 12 bin artı 8 bin olmak üzere toplamda 20 bin lira ek ödeme yapılmasına karar verildi.

Belediye Konferans Salonunda işçilerle bir araya gelen Başkan Mahmut Mirkelam, burada yaptığı konuşmada, " Her zaman emekçi kardeşlerimiz olan işçilerimizin yanında yer aldık. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle işçilerimize 12 bin lira deprem yardımı yapılması için alınan karar vardı. Ben de işçi kardeşlerimizin temsilcileri ile görüşerek bu rakamı 20 bin liraya yükseltme kararı aldım. Bütün çalışanlarımıza helal hoş olsun. Her zaman belediye imkanları çerçevesinde işçi kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sendika Başkanı Adem Şıltak ve işçiler gerçekleştirilen protokol imza töreninden sonra toplu halde fotoğraf çektirdi.