Belediye işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye işçilerini taşıyan kamyonet aşırı yağmurda yolun kayganlaşması sonucu takla attı. Kazada 6 belediye işçisi yaralandı.

Kaza, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ergen kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hüseyin A. yönetimindeki 06 FM 5094 plakalı belediye aracı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonette bulunan belediye işçilerinden Mehmet A., Yusuf B,, Mehmet B., Nedim B. ve Recep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin bölgede yol yapım çalışmasına gittikleri öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.