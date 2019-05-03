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Belediye kaldırdı polis tekrar yerine koydu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde güvenlik nedeniyle 3 yıl önce belediyenin çevresine konulan beton bloklar Belediye Meclisinin kararıyla kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik nedeniyle 3 yıl önce belediyenin çevresine konulan beton bloklar Belediye Meclisinin kararıyla kaldırıldı. Polis ise beton blokları tekrar yerine koydu.


3 yıl önce Suruç Belediyesine kayyum atanması sonrası ilçe belediye binasının etrafı güvenlik gerekçesi ile beton bloklarla çevrildi. Kurulan bloklar HDP'li Belediye Başkanı Hatice Çevik'in talimatı ile kaldırılmak istendi. Bazı beton blokların kaldırılması sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü duruma el attı. Güvenlik gerekçesiyle betonların kaldırılmasına izin vermeyen emniyet ekipleriyle belediye başkanları arasında kısa süreli tartışma çıktı. Beton bloklar emniyet ekipleri tarafından tekrar yerine konuldu.

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