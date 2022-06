Belediye kentin can damarlarını açtı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evren Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve tamamlanma aşamasında olan yollarda incelemelerde bulunarak kentin can damalarını açtıklarını ve Şanlıurfa'nın ulaşım konforunu artırdıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın üretim ve istihdam merkezi konumunda olan Evren Sanayi Sitesi'nin yollarında asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Beyazgül sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

Şanlıurfa'nın can damarlarını açarak ulaşımda konforu artırdıklarını söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Kendi araçlarımız ve ekiplerimizle kentin dört bir yanında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir yandan yeni yollar açarken diğer yandan açtığımız yolları asfaltla buluşturarak vatandaşlarımızın esnaflarımızın hizmetine sunuyoruz. Evren Sanayi önünde asfalt çalışmalarımız tamamlandı. Uzun ömürlü asfalt ile yolu baştan sona yeniledik. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bölge mahalle muhtarları ve esnafların da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Beyazgül çevre yolu ve ana yollarda yapılan çalışmaların yanı sıra çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü yeni bağlantı yollarını da inceledi.

“Esnafın mutluluğu bizi mutlu ediyor”

Evren Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3'üncü ve 7'nci Cadde de çalışmaların çok kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağının altını çizen Başkan Beyazgül, “Kendi ekip ve ekipmanımızla esnaflarımızın yanındayız. Bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa merkezinde ve ilçelerde ekiplerimiz ihtiyaç duyulan her an her yerdeler. Esnaflarımızda buradaki çalışmalardan ötürü son derece mutlu olduklarını söylüyorlar. Biz de esnafımızın ve vatandaşlarımızın mutluluğu ile mutlu oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Sanat ve Esnaf Odası Başkanı Halil Polat ise her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e esnaflara verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

“Kendi ekibimiz ve ekipmanımızla kentin dört bir yanında çalışıyoruz”

Son olarak Kadıkendi Mahallesi Evren Sanayi 33. Caddede Kooperatiflere giden yol güzergahında tamamlanan duble yol çalışmasını inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolu duble olarak halkın hizmetine sunduklarını söyleyerek, “Sanayinin gelişmesi, çıraklığın gelişmesi, ara elemanın gelişmesi için de Evren Sanayimizin ve Organize Sanayimizin gelişmesi gerekiyor. Bunun için de alt yapının bir an önce bitirilmesi gerekiyordu. Muhtarımız ifade etti. Yıllardır buralara el atılmamış. Şimdi biz buralara el atıyoruz. Evren sanayi sitemizde duble yol oluştu. İnşallah bu duble yoldan sonra buralar yapılaşmaya devam edecek. Böylelikle istihdam konusunda biraz destek olmuş olacağız. Ama bir yandan da buradaki insanlarımızın konforunu artırmış oluyoruz. Çevre yolunun açılmasıyla birlikte, kuzey-batı çevre yolunun açılmasıyla birlikte buradaki insanınız daha rahat ulaşım sağlamış olacak'' dedi.

“Başkanımıza esnafım adına teşekkür ediyorum”

Şanlıurfa Zirai Aletler ve Motorlu Vasıtalar Tamircileri Sanat ve Esnaf Odası Başkanı Halil Polat, ‘'Evren Sanayi Sitesi içerisinde bulunan 3'üncü ve 7'inci cadde olmak üzere buradaki 33'üncü cadde ile buradaki sivil toplum kuruluşları kooperatifler sitesine giden yolda duble yol çalışması yaptılar. Evren sanayi sitesi ile Çavuş petrolün olduğu bölgede kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatlarıyla asfaltımız E5 karayolu yenilendi. Evren sanayi sitesi ve çevresinde yapılan çalışmalardan dolayı kıymetli Başkanımıza esnaflarım adına çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Başkan Beyazgül'e teşekkür

Kadıkendi Mahalle Muhtarı Yaşar Baydar, “Buca senedir buraya hiçbir şey yapılmadı, bir gelişme bir hizmet olmadı. Şu anda Allah kendisinden razı olsun. Bu hizmetleri buraya getirdi. Bu yerler, bu yollar açıldı. Kendisine çok çok teşekkür ederim. Mahallem ve esnaflarımız adına Başkan Beyazgül'e çok teşekkür ederim” sözcüklerini kullandı.

Aşık Mahalle Muhtarı Kemal Çelik, ‘'Allah devletin eksikliğini vermesin, çok memnunuz. Bu yollarımız yapılmıştır. Başkanımıza çok teşekkür ederim'' diye konuştu.