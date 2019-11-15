İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediyeye girmek isteyen HDP'li vekile polis izin vermedi

HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik’in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü’ye polis izin vermedi.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasından sonra belediye binasına gelerek içeri girmek isteyen HDP Milletvekili Ayşe Sürücü'ye polis izin vermedi.


HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasında arama yapan polisler binaya giriş çıkışı yasakladı. Belediye binasının önüne gelen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polis barikatını geçip belediye binasına girmek istedi. Polis, Sürücü'nün içeriye girmesine izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, Sürücü ve yanındakilerin belediye önünden ayrılmasını istedi. Ayşe Sürücü bölgeden ayrılmamakta ısrar edince polis tarafından uzaklaştırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.