Belindeki korseden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da durdurulan araçtaki bir şahsın beline bağladığı korseden 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda bir aracı durdurdu. Araçtakilerin üst aramasını yapan ekipler, bir şahsın beline bağladığı korsede uyuşturucu olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken yapılan incelemede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram eroin maddesi olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.