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Beşiktaş şehitleri için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu

Beşiktaş’ın Bursaspor maçı sonrası Vodafone Park önünde 2016 yılında meydana gelen patlamada şehit olan polisler için Şanlıurfa’da mevlit okutuldu.

Beşiktaş'ın Bursaspor maçı sonrası Vodafone Park önünde 2016 yılında meydana gelen patlamada şehit olan polisler için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu.


Beşiktaş'ın Bursaspor maçı sonrası İstanbul Vodafone Stadı önünde 10 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu şehit olan Şanlıurfalı Şehit Polis Enes Çiçek ve şehit arkadaşları için mevlit okutuldu. Şanlıurfa Hacı Hasan Aslan Camisinde okutulan mevlit programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, AÇSH İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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