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Beton dökme kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde amca çocukları arasında evin önüne beton dökülmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde amca çocukları arasında evin önüne beton dökülmesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Halfeti ilçesine bağlı kırsal Çakallı Mahallesi'nde komşu olan amca çocukları İzzetin Ö. (55) ve Mehmet Ö. arasında kapının önüne beton dökülmesi meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu av tüfeğiyle vurulan İzzetin ve eşi Sıdıka Ö. yaralandı. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İzzetin Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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