Beyaz altında hasat devam ediyor

Türkiye pamuğunun yaklaşık 45'ini yetiştiren Şanlıurfa'da elle yapılan hasat devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Projesiyle (GAP) Harran Ovası suya kavuştu. Bölgede sulanabilir arazilerde ürün çeşitliği arttı. Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ekimi yapılan pamukta da hasat devam ediyor. Hayvancılıktan giyime, sanayiden tekstile kadar birçok alanda değerlendiren pamuk, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bir yandan makineli hasat, bir yandan da elle hasat yapılıyor.

Harran Ovasında elle pamuk hasadı yapan işçiler, işçi ücretlerinin düşük olduğunu söyledi. İşçiler, bu yılki pamuk fiyatının düşük olmasını işçi ücretlerine de doğrudan etki yaptığını ifade etti.

Güneş altında çalışmanın zor olduğunu belirten işçiler, topladıkları pamuk miktarıyla günlük 150 ile 200 lira arasında bir ücret kazandıklarını aktardı.