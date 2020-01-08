Beyaz masa çözümün merkezi oldu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa Birimi 2019 yılında vatandaşların çözüm noktası oldu. Bir önceki dönem 08.00 - 24.00 saatleri arasında hizmet veren 444 22 63 numaralı Beyaz Masa hattı, 1 Nisan 2019 tarihi itibari ile 365 gün boyunca haftanın yedi günü 24 saat hizmet veremeye başladı. Teknolojik ve modern yüzü ile yeni yerinde vatandaşlardan gelen taleplere yüzde yüz geri dönüşüm sağlayan Beyaz Masa Birimi çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Günlük çağrı sayısı 50 ile 100 aralığına düştü

Beyaz Masa Birimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlardan gelen talep ve öneri çağrılarının yeni dönemde yarı yarıya düştüğünü belirterek,

“Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız günden itibaren Beyaz Masa Birimi ile koordineli çalışmalarımızı yürütüyorduk. Beyaz Masa Birimimize günlük ortalama 300 civarında çağrı geliyordu. Ancak Beyaz Masayı daha nasıl modernleştirebiliriz, daha nasıl teknolojik olarak yapısını güçlendirebiliriz gibi durumların yanında personellerin eğitimi ve personel takviyeleri ile ilgili arkadaşlarımızla istişare ettik. Beyaz Masanın gerek mekansal yapısını gerekse de teknolojik yapısını yeniledik. Bu yenlikler ve oluşturulan geniş yelpazeli koordinasyon ile Beyaz Masaya gelen günlük çağrı sayısı 50 ile 100 aralığına düşmüştür. Çağrılara yüzde yüz geri dönüş sağlanmaktır" dedi.

"Beyaz masa aynamızdır"

Yoğun çalışmaların yeni dönemde sonuç verdiğinin de altını çizen Başkan Canpolat, “Beyaz Masa bizim yüzümüz, aynamız halkla olan telefon anlamında iletişim noktamız. Bu manada 50 ile 100 bandına düşmek adına arkadaşlarımızın özverili çalışmaları oldu ve olmaya da devam ediyor. İlklerin ve yeniliklerin Belediyesi olarak Beyaz Masa Biriminde Türkiye'deki en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Bu kapsamda Haliliye Belediyesi tüm birimleri vatandaşların huzuru, mutluluğu ve refahı için gayretle çalışmalarına devam ediyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan vatandaşlar, istek, öneri ve şikayetlerini Haliliye Belediyesinin sosyal medya hesapları aracılığıyla da ulaştırabiliyor. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarına gönderilen talepler kayıt altına alınarak, gerekli çalışmaların ardından geri dönüş sağlanıyor.