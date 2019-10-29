Beyazgül 29 ekim kutlamalarına katıldı

Yoğun ilgi gören programlarda Başkan Beyazgül, gençlerle yakından ilgilendi.

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'nci yıldönümü kutlamaları Valilikte Vali Abdullah Erin'in tebrikleri kabulüyle başladı. Buradaki programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ardından protokol ile birlikte 11 Nisan Kapalı Spor Salonuna geçerek gençlerle buluştu. Programa Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül, Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı kutlamalar, Büyükşehir Engelli Mehteran Takımının konseri ve ardından Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından spor gösterileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yöresel halk oyunları gösterisi ile devam etti. 11 Nisan Kapalı Spor Salonundaki program protokol üyeleri ve tüm gençlerin asker selamı vermesi ile son buldu.