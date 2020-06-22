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Beyazgül Ahilik duasında

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa’da tarihi hanlar bölgesinde yüzyıllardır devam eden esnaf duasına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sabahın erken saatlerinde Şanlıurfa'da tarihi hanlar bölgesinde yüzyıllardır devam eden esnaf duasına katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, haftanın ilk gününe esnaf ziyareti ile başladı. İlk olarak yüzyıllardır devam eden esnaf duasına katılan Başkan Beyazgül, burada esnaf ile sohbet ederek bol kazançlar temennisinde bulundu. Ardından tarihi çarşıları gezen Beyazgül, burada esnafla sohbet ederek alışverişe gelen vatandaşların taleplerini dinledi.


Ziyaretlerinde Beyazgül'e, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Şefik Bakay ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk eşlik etti.

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