Beyazgül asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe ziyaretleri kapsamında Viranşehir'deki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kent merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde Hal Pazarı yolu, Hürriyet Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Kışla Caddesi, Satıcık-Elbeğendi ve sanayi sitesindeki asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Zeynel Abidin Beyazgül'e AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Viranşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci ve AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin eşlik etti.

"Eksik olan köylerdeki çalışmalarımızı devam ettireceğiz"

Asfalt çalışmalarını inceledikten sonra açıklamada bulunan Beyazgül, “Viranşehir ilçemizi ziyarete geldik. Hizmet zamanı olduğu için yaptığımız çalışmaları yerinde görelim, inceleyelim, ilçemiz için daha neler yapabiliriz diye AK Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Viranşehir İlçe Belediye Başkanımız Salih Ekinci ve Viranşehir İlçe Başkanımız Ali Tekin ile oturup istişarelerde bulunacağız. Halkımızın da taleplerini dinleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sathi asfalt yaptığımız El Beğendi'ye kadar devam eden grup yolumuz. Buradaki grup yolu tamamlandı. Viranşehir ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Eksik olan köylerimizde de aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

“Esnafımız ve sanayicimiz bizim için önemli”

Açıklamasının ardından Viranşehir Küçük Sanayi Sitesindeki asfalt çalışmalarını inceleyen Beyazgül, “Viranşehir küçük sanayi sitesindeyiz. İlçe Belediye Başkanımız Salih Ekinci bu konudaki taleplerini dile getirdiklerinde bizde sanayi sitemizdeki yolun asfaltlanması gerektiğini düşünerek çalışmalarımızı başlattık. Viranşehir Belediyesi de bağlantı yollarının parke taşı döşemesini yapıyor. Buradaki asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Viranşehir ilçemize hayırlı, uğurlu olsun. Esnafımız ve sanayicimiz bizim için çok önemlidir” diye konuştu.