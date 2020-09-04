Beyazgül asfaltlanan Açıksu Caddesini gezdi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte dün akşam saatlerinde ve bu sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Açıksu Caddesine giden Başkan Beyazgül, caddede yapılan değişikleri inceledi ve bölge esnafı ile vatandaşlarla görüştü.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince önce genişletilen ardından ise asfaltı yenilen caddenin öncesinde caddede yapılması gereken çalışmalar hakkında başta Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere bölge esnafı ve mahalle sakinleriyle istişare ettiklerini kaydetti.

Açıksu Caddesini vatandaşların talepleri doğrultusunda yeniledik

Beyazgül, "Seçim öncesi ve seçim sonrasında burada yaşayan vatandaşlarımızın bu yolun genişletilmesi ile ilgili talepleri olmuştu. Bu talepleri Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile sürekli gündeme getiriyorduk. Gerçekten bu cadde bakıldığında altyapı eksikliğinin yanı sıra trafiğin oldukça yoğun olduğu bir caddeydi. Bu bölgedeki meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı davet ederek onların fikirlerine uygun bir cadde planladık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kısa süre içerisinde caddeyi hizmete koyacağız" dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası talep olarak bu mahallenin ihtiyacı olan Açıksu Caddesinin genişletilmesi ihtiyacı vardı. Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, bu konuda talimatlarını verdi. Büyükşehir bununla ilgili bir proje geliştirdi ve sonra Belediyemiz ve meclis üyelerimizle beraber esnafımızı çağırdık projenin son halini verdikten sonra da çalışmaların startını verdik. Açıksu Caddesinde caddenin genişletilmesi, trafiğin rahatlatılması aynı zamanda buradaki vatandaşlarımızın nezih bir ortamda alışverişleri ve ulaşımları için olanak sağlamış olacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere projeye emek veren, destek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat daha sonra bölge esnafı ve vatandaşlarla görüşerek fikir alışverişinde bulundu.